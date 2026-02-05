Κακοκαιρία: Σήμερα η πιο δύσκολη ημέρα - Λασποβροχές, ισχυροί άνεμοι και χαλάζι

Σε πλήρη ισχύ βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα.

Η ΕΜΥ εξέδωσε «πορτοκαλί προειδοποίηση» για την κακοκαιρία, της οποίας κύρια χαρακτηριστικά είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες, οι κατά τόπους χαλαζοπτώσεις αλλά και οι μεγάλες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Όπως είχαν επισημάνει αρκετοί μετεωρολόγοι στις προγνώσεις τους, η σημερινή ημέρα είναι η πιο δύσκολη, ενώ αναλυτικότερα σύμφωνα με το έκτακτο της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά:

στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο έως και τις πρωινές ώρες

στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά έως και το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως αργά το βράδυ

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

από το μεσημέρι στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και

από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Μαρουσάκης: Ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι το βράδυ

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι το βράδυ, με βροχές να πλήττουν ήδη αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, με σημαντικά ύψη βροχής, και προοδευτικά θα κινηθούν προς τα ανατολικά, φτάνοντας το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής κακοκαιρίας είναι έντονες βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ οι βροχές κοντά στη θάλασσα και σε ορεινές περιοχές ενδέχεται να συνοδεύονται από καταιγίδες και κεραυνούς.

Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν θυελλώδεις.

Όπως επισημαίνει ο γνωστός μετεωρολόγος, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, όπως τα νησιά του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου, η βορειοανατολική Ελλάδα (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη).

Meteo: Κακοκαιρία με ισχυρές βροχοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, ο καιρός σήμερα παρουσιάζει επιδείνωση, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες που τοπικά θα είναι έντονες, ισχυρούς νότιους ανέμους και αυξημένη παρουσία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Από τις πρώτες ώρες της ημέρας τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας, ενώ σταδιακά θα επηρεάσουν σχεδόν όλες τις περιοχές.

Το βράδυ, οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τοπικά, τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλάζι, ειδικά σε περιοχές όπως τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν επίσης τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, με αποτέλεσμα να είναι πιθανή η εμφάνιση λασποβροχών. Το επεισόδιο κατατάσσεται στην Κατηγορία 3, δηλαδή στην κατηγορία των σημαντικών καιρικών φαινομένων.