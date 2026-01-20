Κακοκαιρία: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική και άλλες 4 περιφέρειες - Τι να προσέξουν οι πολίτες

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα από αύριο Τετάρτη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η κακοκαιρία θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

Αύριο Τετάρτη ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ της ίδιας ημέρας, μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις αναμένονται την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία). Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Σε κατάσταση κινητοποίησης πέντε περιφέρειες

Για το λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες:

Αττικής

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλία

Δυτική Μακεδονία

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.