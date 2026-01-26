Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές στις Σέρρες

Τη βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα τις Σέρρες πλήττει τις τελευταίες ώρες η κακοκαιρία, με περιοχές του νομού να κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο λόγος για την έδρα του δήμου Σιντικής, το Σιδηρόκαστρο, καθώς και τα χωριά του ορεινού όγκου, που περιβάλλουν τον ποταμό Κρουσοβίτη, καθώς σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού τις τελευταίες ώρες.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω των πλημμυρών στην περιοχή ζευγάρι κτηνοτρόφων απεγκλωβίστηκε από την κτηνοτροφική τους μονάδα στην περιοχή Φαιά Πέτρα. Νωρίτερα σήμερα συγκλήθηκε έκτακτο συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Κακοκαιρία: Πού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στις Σέρρες

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων τέθηκε σε ισχύ στις Σέρρες, το Κιλκίς και τη Χαλκιδική, λόγω της κακοκαιρίας που επηρεάζει τις περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, έντονες βροχοπτώσεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Ευζώνων–Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Πολυκάστρου (συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου με Πάικου). Εξαιρούνται τα οχήματα που έχουν τελικό προορισμό τα χωριά Λιμνότοπο, Άσπρο και Αξιοχώρι).

Στις Σέρρες, στην επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου, για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Ανάσχεση των βαρέων οχημάτων θα πραγματοποιείται στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου–Καρυδοχωρίου με επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Χαρωπού.

Επίσης, στην «κοιλάδα» Σιδηροκάστρου μεταξύ γέφυρας Σταυρού και γέφυρας Βαροσίου, για όλα τα οχήματα και τους πεζούς. Η ανάσχεση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται πριν από τις γέφυρες.

Στη Χαλκιδική διακόπηκε η κυκλοφορία στη δημοτική οδό Ορμύλιας-Βατοπεδίου και στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Ορμύλιας-Βραστάμων.