Κακοκαιρία: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο δήμος Καστοριάς λόγω των πλημμυρών

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο δήμος Καστοριάς, λόγω έντονης κακοκαιρίας και κυρίως, λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή.

Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών, όπως οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις από τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 19ης Νοεμβρίου 2025.

Έπειτα από αίτημα του Δημάρχου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις 22 Νοεμβρίου 2025, εξέδωσε άμεσα την απόφασή της για την Καστοριά.

Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου (19.11.2025) και για διάστημα τριών μηνών, δηλαδή έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιήσουν με ταχύτερους ρυθμούς πόρους και διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη διαχείριση των συνεπειών.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Καστοριάς έστειλε έγγραφο προς τον ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων), αναδεικνύοντας το μέγεθος της καταστροφής στις καλλιέργειες.

Εκτεταμένες ζημιές υπέστησαν οι καλλιέργειες: φασολιού, καλαμποκιού, τριφυλλιού. Ζητείται η άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών, καθώς οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στην αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο Δήμος Καστοριάς τονίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή και στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Πολιτική Προστασία και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι η άμεση, συντονισμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των αναγκών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν το έργο της αποκατάστασης.