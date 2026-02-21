Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νίσυρος

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε η Νίσυρος.

Η απόφαση έρχεται με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 17ης Φεβρουαρίου 2026.

Η απόφαση για τη Νίσυρο

Αναλυτικά, η απόφαση ήρθε μετά από επίσημο αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Νισύρου προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά την καταγραφή εκτεταμένων ζημιών από θυελλώδεις ανέμους, έντονο κυματισμό και βροχόπτωση.

Τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στην περιοχή αφορούν καταστροφή και υποχώρηση οδοστρώματος στο 1ο χλμ. του κοινοτικού δικτύου Μανδρακίου – Πάλλων, σοβαρές φθορές στον δημοτικό δρόμο Πάλλων – Λιών, υποσκαφή κρηπιδωμάτων και καταστροφή τοιχείου στο παραλιακό μέτωπο Μανδρακίου.

Οι φθορές αυτές δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών.

Τονίζεται ότι η κήρυξη ισχύει για τρεις μήνες, έως και τις 18 Μαΐου 2026, και επιτρέπει την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης, τη διάθεση έκτακτων πόρων και τον συντονισμό με τα αρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο Δήμος Νισύρου προχωρά άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.