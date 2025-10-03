Κακοκαιρία σε εξέλιξη με «ψύχρα έως και παγωνιά», λένε οι μετεωρολόγοι - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Ο καιρός παραμένει άστατος και σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, με μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περισσότερο τα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα (μέχρι και την Αττική), την Εύβοια, τις Σποράδες, τα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι επίσης άστατος, με τοπικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, κυμαινόμενη στη βόρεια Ελλάδα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

«Ο υδράργυρος πέφτει αρκετά, θα κάνει ψύχρα, έως και παγωνιά», τόνισε ο μετεωρολόγος του Mega για τις ορεινές περιοχές.

Όσο για την Αττική θα σημειωθούν κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή και περάσματα από τοπικές καταιγίδες, χωρίς όμως τα φαινόμενα να είναι εκτεταμένα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η Παρασκευή ξεκινά με ένα παροδικό πέρασμα τοπικών βροχών και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Από το Σάββατο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σημαντικά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρκετά βελτιωμένος, με χαμηλές όμως θερμοκρασίες.

Στη δική του εκτίμηση, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε το πρωί στο Open, ότι τα φαινόμενα θα είναι μεν ηπιότερα το Σαββατοκύριακο, ωστόσο η νέα εβδομάδα έρχεται εκ νέου με φθινοπωρινό κλίμα. Δευτέρα και Τετάρτη, αναμένονται νέα έντονα φθινοπωρινά καιρικά φαινόμενα.

Καιρός : Η πρόγνωση από τον Δημήτρη Ζιακόπουλο

Μέσω της ιστοσελίδας του, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος γράφει για τον καιρό της Παρασκευής:

«Την Παρασκευή (3/10), τα σημαντικότερα από πλευράς έντασης και συνεπειών φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι άστατος κατά περιόδους νεφελώδης με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα. Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν Β-ΒΔ 5 με 7 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές Δ-ΝΔ με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα»

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ

Στην επικαιροποίηση του Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναφέρεται για σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται την Παρασκευή (3-10-25):

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

γ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Αναλυτικά, η πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ για σήμερα:

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται να

επηρεάσουν:

α. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.β. Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από τις πρωινές ώρες μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και έως τις πρώτες πρωινές ώρεςστα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές.Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι το μεσημέρι. Στην κεντρική Μακεδονία βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τμήματα. Στη δυτική Μακεδονία κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.\

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και στη Θράκη έως 20 βαθμούς Κελσίου.Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Nεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και την Εύβοια νεφώσεις με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα για τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και στα νότια έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη, τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι νωρίς το πρωί ισχυρά στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.Στη συνέχεια άστατος με τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές κατά τόπους.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα(ειδικά στην περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ). Στη συνέχεια σχετικά βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα βόρεια νότιοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Άστατος με νεφώσεις κατά διαστήματα και λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και στη συνέχεια βελτιωμένος καιρός με τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.