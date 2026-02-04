Κακοκαιρία: Προ των πυλών νέο κύμα σήμερα στη χώρα - Την Πέμπτη η κορύφωσή του

Από το απόγευμα της Τετάρτης ξεκινά νέα επιδείνωση του καιρού στη χώρα, με βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με τα τελευταίες εκτιμήσεις των ειδικών.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ τις επόμενες ώρες το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές, καθώς την Πέμπτη αναμένεται η κορύφωση του.

Παρά το γεγονός ότι η σημερινή ημέρα θα έχει γενικά ήπιο καιρό, πρόκειται για μια προσωρινή «ανάσα» πριν από την επιδείνωση.

Τα επόμενα 24ωρα ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές που πιθανόν να είναι έντονες τοπικά, καταιγίδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε κάποιες περιοχές, ενώ η αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με νέα κύματα κακοκαιρίας.

Η πρόγνωση του Καλλιάνου για την κακοκαιρία που έρχεται στη χώρα

Νέο κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να χτυπήσει αρκετές περιοχές της χώρας, φέρνοντας πολλές ημέρες βροχών και καταιγίδων.

Ανάρτηση για την κακοκαιρία έκανε και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος. Όπως τονίζει, η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά, με βασικά χαρακτηριστικά τις βροχές και καταιγίδες, τους ενισχυμένους νοτιάδες στα πελάγη και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως η Πέμπτη, η οποία αναμένεται να είναι η ημέρα με τα πιο έντονα φαινόμενα. Όπως τονίζει ο κ. Καλλιάνος, αν και πρόκειται για κακοκαιρίες τυπικές για την εποχή, απαιτείται αυξημένη προσοχή σε περιοχές όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν ισχυρό χαρακτήρα.

«Πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, ωστόσο με τοπικά περιόδους αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, για αυτή την εβδομάδα» υποστηρίζει ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάρτηση:

«Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου (ξεκίνημα της κακοκαιρίας από τα Δυτικά)

Από το βράδυ αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα Δυτικά και Βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ (σταδιακά) στο Ιόνιο

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, επομένως αρκετές βροχές ενδέχεται να είναι και λασποβροχές.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (η πιο βροχερή μέρα)

Η Πέμπτη αποτελεί την ημέρα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι ια εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Κατά τόπους ισχυρές ισχυρές καταιγίδες

Άνεμοι: Νότιοι - Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας πάνω από τα 1500-1700 μέτρα.

Μετατόπιση της σκόνης στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (μόνο πολύ τοπικά οι δυνατές βροχές)

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα απασχολήσουν κυρίως τα Βορειοδυτικά και τα Δωδρκάνησα, όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη.

Τα φαινόμενα παραμένουν τοπικά ισχυρά, αλλά λιγότερο γενικευμένα σε σχέση με την Πέμπτη.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων

Παραμένει τοπική αστάθεια, αλλά χωρίς γενικευμένα επικίνδυνα φαινόμενα

Θα αποτελέσει μεταβατική ημέρα πριν την αξιολόγηση της επόμενης εβδομάδας»

Τσατραφύλλιας: «Έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό να επιφυλάσσει βροχές, καταιγίδες, λασποβροχές και ενισχυμένους νοτιάδες.

Σε ανάρτησή του, δίνει το χρονικό πλαίσιο των φαινομένων και ξεκαθαρίζει ότι δεν αναμένεται ψυχρή εισβολή, ενώ επισημαίνει ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Συγκεκριμένα, αρχικά αναφέρει στην ανάρτησή του πως «έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες... Καλησπέρα και καλή εβδομάδα! Δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογης».

«Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον, οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Έτσι, η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα», συνεχίζει.

«Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα», καταλήγει.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό

Τη Δευτέρα στον προσωπικό του ιστότοπο, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος ενημέρωσε για νέα επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη, καθώς, όπως επισημαίνει, έρχεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη δυτική Μεσόγειο προς την περιοχή μας, το οποίο θα αρχίσει από το απόγευμα να επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες αρκετές περιοχές.

«Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), οι υψηλές πιέσεις της κεντρικής Μεσογείου θα επεκταθούν προς την περιοχή μας, με αποτέλεσμα την απουσία βροχών σχεδόν σε όλη τη χώρα, την επικράτηση γενικά ασθενών ανέμων και τον σχηματισμό ομιχλών το πρωί, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία στα βόρεια δύσκολα θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 18 βαθμούς», αναφέρει αρχικά.

«Σημειώνεται ότι νωρίς το πρωί κατά τόπους στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Θράκη θα σημειωθεί παγετός. Την Τετάρτη (4/2), ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από τη δυτική Μεσόγειο προς την περιοχή μας θα αρχίσει από το απόγευμα να επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα», συνεχίζει.

«Τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν και στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΑ με ένταση έως τα 8 μποφόρ (Β. Ιόνιο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Την Πέμπτη (5/2), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα».

«Οι άνεμοι σταδιακά, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, θα στραφούν σε Δ-ΝΔ με ένταση 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή, πρόσκαιρη πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Την Παρασκευή και το Σάββατο (6 & 7/2), ο καιρός θα είναι ήπιος, με τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και το Α. Αιγαίο, κυρίως την Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην κεντρική και τη νότια χώρα», καταλήγει.