Κακοκαιρία: Πού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής σύμφωνα με το Meteo

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα, έφεραν μεγάλα ύψη βροχής, με περιοχές όπως ο Πύργος να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας.

Από τα φαινόμενα κατέρρευσε ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης του Ερυμάνθου, εξαιτίας κατολίσθησης στο ύψος της γέφυρας, στην είσοδο της Αρχαίας Ολυμπίας και σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει διακοπεί η παροχή νερού τόσο στον Πύργο όσο και στην Αρχαία Ολυμπία.

Οι αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εντόπισαν πού έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, καταγράφηκε στην Ανδρίτσαινα Ηλείας (114 χιλιοστά).

Κακοκαιρία: Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λαμβάνοντας μέτρα αυτοπροστασίας από κινδύνους που επιφυλάσσει η επιδείνωση του καιρού.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες: