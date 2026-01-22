Κακοκαιρία: Πού έβρεξε περισσότερο την Τετάρτη στην Αθήνα

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo.gr, με σχετικό του χάρτη, παρουσίασε τα ύψη της βροχής της Τετάρτης, κάνοντας λόγο πως «η κακοκαιρία προκάλεσε αξιόλογες βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας».

«Με βάση τόσο τα προγνωστικά δεδομένα όσο και τις μετέπειτα καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, ο Δείκτης Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (RPI) (Κατηγορία 5) επαληθεύτηκε, καθώς καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως σε Αττική, Ανατολική Πελοπόννησο και Εύβοια» αναφέρει το Meteo.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής (173.8 mm), στo Nομισματοκοπείο (148.4 mm), στο Χαλάνδρι (148 mm) και στο Βύρωνα Αττικής (145.2mm), περιγράφει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Καταλήγοντας, επισημαίνει: «στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται τα συνολικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 23:40 της Τετάρτης 21/01/2026, όπως αυτά καταγράφηκαν από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, ενώ επισημαίνονται τα 8 μεγαλύτερα».