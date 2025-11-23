Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Πότε αναμένονται νέες βροχές

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν διάφορες περιοχές λόγω της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών.

Οι έντονες βροχοπτώσεις επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας κατά το τετραήμερο 18 - 21 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εξαιρετικά υψηλά αθροιστικά ύψη υετού, κυρίως στην Ήπειρο. Πάνω από 400 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά.

Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Έως τον Φεβρουάριο, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα παραμείνουν τέσσερις νομοί και έξι δήμοι της Ηπείρου όπου σε τέσσερις ημέρες έπεσε βροχή που αντιστοιχεί σε έναν χρόνο για την Αθήνα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Οι δήμοι που είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι:

Δήμος Ιωαννιτών (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για τις συνέπειες των πλημμυρών.

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Δήμος Πωγωνίου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Δήμος Ζηρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Δήμος Ζαγορίου, μετά τα έντονα φαινόμενα με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες.

Δήμος Φιλιατών, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Οι κατολισθήσεις στη Φιλιππιάδα, έφτασαν ως το πλακόστρωτο του ναού του Αγίου Γεωργίου. Χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό, μεταξύ αυτών η Κλεισούρα.

Ένα άλογο παγιδεύτηκε σε νερά με τα φερτά υλικά και διασώθηκε από μέλη της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας.

Πέτρες, φερτά υλικά και κορμοί δέντρων έχουν κλείσει τους δρόμους στους Καρουσάδες της Κέρκυρας.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος μετέβη στην περιοχή μαζί με κλιμάκιο της ΕΜΑΚ προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειες για την άμεση υποστήριξη των κατοίκων.

«Μέσα σε 3 μέρες από την σύνταξη του πρακτικού από την Δήμο το Υπουργείο κλιματικής κρίσης πρέπει να πληρώνονται οι πολίτες. Αυτό έχει να κάνει με την οικοσκευή. Από κει και πέρα θα πάρουμε μια πράξη οριοθέτησης για τις επισκευές των κτιρίων. Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα συγκροτηθεί η κυβερνητική επιτροπή κρατικής αρωγής και τα πρώτα χρήματα σημαντικά κονδύλια θα διοχετευτούν για την αποκατάσταση ζημιών».

Η κακοκαιρία σάρωσε τα πάντα στον Αμμότοπο Άρτας. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στα ορεινά της Καλαμπάκας. Στον Ασπροποτάμο, η γέφυρα κόπηκε στη μέση, δρόμοι έκλεισαν, κάτοικοι αποκλείστηκαν.

Στην Κοζάνη, η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα με κτηνοτρόφους να είναι σε απόγνωση καθώς δεν μπορούσαν να φτάσουν στις κτηνοτροφικές μονάδες τους ενώ στη Βόνιτσα, το νερό έφτασε μέχρι τα γκαράζ σπιτιών.

Κακοκαιρία: Πότε αναμένεται νέα επιδείνωση

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι για την Κέρκυρα ήταν ρεκόρ από το 1901 και για τα Ιωάννινα από το 1950.

Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται βροχή, ακολουθεί ηλιόλουστη Δευτέρα ηλιόλουστη και από την Τρίτη αναμένεται νέος κύκλος βροχόπτωσης με διάρκεια ακόμη και τεσσάρων ημερών για τη Δυτική Ελλάδα και με επιδείνωση στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας και στα ανατολικά.