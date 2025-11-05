Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι σε Εύβοια και Σκιάθο

Στην Εύβοια και στη Σκιάθο παρατηρήθηκαν σήμερα το πρωί τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, απόρροια της κακοκαιρίας, καθώς πλημμύρισαν δρόμοι ενώ σημειώθηκαν καθιζήσεις.

Χαρακτηριστικά, στη Σκιάθο προκλήθηκαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με την κυκλοφορία των οχημάτων, κατά διαστήματα, να γίνεται μετ' εμποδίων.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο στη Σκιάθο, είναι ο Βασιλιάς (κοντά στο ξενοδοχείο Κασσάνδρα), οι Αχλαδιές, ο Κολιός και η Αγία Παρασκευή. Στον Πλατανιά, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ρέμα έχει υπερχειλίσει και έχει ενωθεί με το οδόστρωμα, καθιστώντας τη διέλευση οχημάτων σχεδόν αδύνατη.

Κακοκαιρία: Προβλήματα και στην Εύβοια

Μάλιστα, το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου απηύθυνε έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά τη διέλευση από την Εθνική Οδό Σκιάθου – Κουκουναριών, στις περιοχές Αχλαδιές, Βρωμολίμνος, Κολιός, Αγία Παρασκευή, Πλατανιάς και Τρούλος. Συνιστάται η αποφυγή μετακινήσεων με συμβατικά Ι.Χ., καθώς αρκετοί δρόμοι είναι δυσπρόσιτοι.

Σε ό,τι αφορά την Εύβοια, τα έντονα καιρικά φαινόμενα μαίνονται, δημιουργώντας πλημμύρες στην Ιστιαία και στη δημοτική κοινότητα της Κύμης. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνες ενώ παράλληλα έχουν γεμίσει με φερτά υλικά.

Η κακοκαιρία προκάλεσε, όπως έγινε γνωστό, και καθίζηση σε κολώνα της ΔΕΗ. Οι αρμόδιοι της ΔΕΔΔΗΕ έχουν ενημερωθεί σχετικά καί θα προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.