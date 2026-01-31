Κακοκαιρία: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» - Ήχησε το 112 σε 4 περιοχές της χώρας

Ήχησε το 112 το βράδυ του Σαββάτου, εν αναμονή του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα.

Λίγες ώρες μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τους ειδικούς θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας από τις επόμενες ώρες.

Κύρια χαρακτηριστικά του, θα είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι αλλά και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Νωρίτερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου λόγω της κακοκαιρίας και πριν λίγη ώρα το βράδυ του Σαββάτου, εστάλη μήνυμα του 112 για τέσσερις περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, εστάλη μήνυμα του 113 σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να είναι προετοιμασμένοι για τα έντονα φαινόμενα που φέρνει η νέα επιδείνωση του καιρού.

Κακοκαιρία: Κόκκινος συναγερμός για 4 περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (red code) μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται αύριο.

Σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να εξετάσει τα αναμενόμενα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, δυνατούς ανέμους αλλά και χιόνια, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Αύριο, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Μεθαύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) τις εξής περιοχές: