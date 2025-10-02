Κακοκαιρία: Νέοι χάρτες - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες μέχρι αύριο Παρασκευή

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, 1 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν σταδιακά και τα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, καθώς και σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας είναι κατά τόπους ισχυρά. Λίγες χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερα για την Αττική, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπήρχε μέχρι και το απόγευμα.

Αύριο, Παρασκευή Οκτωβρίου, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Σε ό,τι αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα προς αύριο, Παρασκευή.

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται αύριο, Παρασκευής 3 Οκτωβρίου:

Κακοκαιρία: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Το πρωί της Πέμπτης, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η κακοκαιρία που από τα ξημερώματα της Πέμπτης βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, προβλέπεται να συνεχιστεί στη χώρα μέχρι και αύριο Παρασκευή.

Μάλιστα, από τα παραπάνω φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Σήμερα

Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου.

Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Στην κεντρική Μακεδονία.

Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή