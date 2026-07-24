Κακοκαιρία: Μπαράζ μηνυμάτων από 112 για καταιγίδες - Οι περιοχές σε «Red Code»

Διαδοχικά μηνύματα για «τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα» απέστειλε το 112, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7), το 112 ήχησε για τις περιφερειακές ενότητες της Λάρισας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας και της Σκύρου.

Σ' όλα τα μηνύματά του το 112 προειδοποιεί για ακραία καιρικά φαινόμενα από τις πρώτες απογευματινές ώρες της Παρασκευής και για τις επόμενες 12 ώρες, ζητώντας παράλληλα στους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνoί σε Κεντρική και Βόρεια #Εύβοια και #Σκύρο από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στις Π. Ε. #Μαγνησίας και #Σποράδων από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Λάρισας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Κακοκαιρία: Οι περιοχές που είναι σε «Red Code»

Την ίδια ώρα, συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται και θα συνοδεύονται, κατά τόπους, από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Επίσης, εκδόθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για πολλές περιοχές ώστε οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα, προειδοποιητικά μηνύματα έλαβαν οι κάτοικοι στη Λάρισα, στη Φθιώτιδα, σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Σκύρος.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

Για σήμερα Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες , στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας και Φθιώτιδας . Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.

ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις , στην και στα παράλια των και και . Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Νότια Εύβοια. Στην θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ. Για αύριο Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στο βόρειο - βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη). Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Παράλληλα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τέθηκαν για αύριο, Σάββατο, σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι εξής περιοχές:

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα, Παρασκευή, έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι παρακάτω περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Γενικές οδηγίες για την κακοκαιρία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε μία σειρά από οδηγίες για την επερχόμενη κακοκαιρία, στα οποία περιλαμβάνεται η πρόληψη και η έγκαιρη ενημέρωση μεταξύ άλλων.

Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Τοποθετήστε σε εμφανές σημείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνων πρώτης ανάγκης εφόσον τα παιδιά σας είναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσουν και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν.

Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν οικογενειακά στοιχεία όπως το επίθετό τους, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού.

Εξηγήστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα και πώς να καλούν σε βοήθεια.

Προμηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης όπως κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό και μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο κλπ.

Μεριμνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

Μόλις περάσει η κακοκαιρία

Παρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τις επίσημες προειδοποιήσεις ή συμβουλές.

Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία για να καταγράψετε πιθανές ζημιές.

Αν πρόκειται να μετακινηθείτε