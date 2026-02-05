Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Κυπαρισσία - Πλημμύρισαν σπίτια, επιχειρήσεις

Ενεργοποιήθηκε μετά τις 12:30 το μεσημέρι το 112 στην περιοχή της Κυπαρισσίας, καθώς ο καιρός επιδεινώθηκε στη δυτική Ελλάδα, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, παρατηρείται έντονη βροχόπτωση στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας και γενικότερα στον Δήμο Τριφυλιάς, με το 112 να συνιστά στους κατοίκους να «περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κα να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών».

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην είσοδο της πόλης, στο 1ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κυπαρισσίας - Καλού Νερού, όπου έχουν πλημμυρίσει τμήματα του οδοστρώματος, επιχειρήσεις καθώς και ορισμένες κατοικίες, δημιουργώντας δυσχέρειες τόσο στην κυκλοφορία όσο και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Κακοκαιρία: Συνεχή προβλήματα στον Δήμο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήδη έχουν καταγραφεί κλήσεις προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία επιχειρεί στο σημείο προχωρώντας σε αντλήσεις υδάτων, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Παράλληλα, προβλήματα έχουν αναφερθεί και στο χωριό Καρυές, όπου σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, καθώς και στον δρόμο Κυπαρισσίας - Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, με δυσκολίες στη διέλευση των οχημάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται.

Κακοκαιρία: Πώς θα κινηθεί σύμφωνα με την ΕΜΥ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΜΥ βρίσκεται σε πλήρη ισχύ το έκτακτο δελτίο της Τετάρτης με την πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς ισχυρά καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν να καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα.

Αναλυτικότερα, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Στερεά, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, αλλά και στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Αναλυτικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.