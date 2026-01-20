Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε πέντε περιοχές - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Το 112, το βράδυ της Τρίτης, απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων σε πέντε περιοχές, οι οποίες αναμένεται να πληγούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας.

Το 112, συγκεκριμένα, προειδοποιεί τους κατοίκους της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, της Αργολίδας, της Αρκαδίας και της Κορινθίας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

«Ενεργοποίηση 112. Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» σημειώνει το μήνυμα.

Κακοκαιρία: Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα

Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα από αύριο Τετάρτη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η κακοκαιρία θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου: