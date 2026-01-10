Κακοκαιρία: «Knossos» και «Festos Palace» δεν έδεσαν στη Μήλο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων

Προβλήματα καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη χώρα, λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού.

Από αργά το βράδυ της Παρασκευής, έχει ξεκινήσει σταδιακά η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, όπως ακριβώς είχαν προειδοποιήσει αρκετοί μετεωρολόγοι τις προηγούμενες ημέρες.

Σήμερα Σάββατο, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, οι ισχυροί άνεμοι αλλά και οι χιονοπτώσεις.

Λόγω των ισχυρών ανέμων μάλιστα, ήδη δύο πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν σε λιμάνι.

Πρόκειται για τα πλοία «Knossos Palace» και «Festos Palace», τα οποία μεταφέρουν 1641 επιβάτες και δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι της Μήλου λόγω της κατάστασης.

Το «Knossos Palace» εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και το «Festos Palace» είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο, με προορισμό τη Μήλο και τέλος τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβάτες αναμένουν άλλο δρομολόγιο για να φτάσουν στον προορισμό τους, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε και πώς θα γίνει αυτό εφικτό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ