Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και παραλιακή Αρκαδία

Με απόφαση των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι κλειστά θα μείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια Αττικής αύριο, Τετάρτη για τους ίδιους λόγους.

Πρόκειται για απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Σε κόκκινο συναγερμό Αττική και άλλες 4 περιφέρειες

H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη τις Περιφέρειες: