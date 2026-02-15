Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις, πλημμύρες και 112 - Πού υπάρχουν προβλήματα

Στη δυτική Ελλάδα, στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι, παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα από το νέο κύμα κακοκαιρίας, που επηρεάζει τη χώρα.

Κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, καταστροφές στο οδικό δίκτυο, άνεμοι που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100 χλμ./ώρα και 112 συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), οι ισχυρότερες ριπές ανέμου καταγράφηκαν στη Φινοκαλιά Λασιθίου (122 χλμ./ώρα), στον Εύδηλο Ικαρίας (115 χλμ./ώρα) και στον Μόλυβο Λέσβου (109 χλμ./ώρα), ενώ θυελλώδεις νοτιάδες σαρώνουν το Αιγαίο.

Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις και δρόμοι κομμένοι στα δύο στην Ήπειρο

Στην Πρέβεζα και γενικότερα στην Ήπειρο, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Συνεχείς κατολισθήσεις έχουν θέσει σε επιφυλακή τις αρχές, με πτώσεις βράχων στην Εθνική Οδό Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας και σοβαρά προβλήματα στο επαρχιακό δίκτυο.

Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων - Ιωαννίνων, στα Τζουμέρκα, το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει, σχηματίζοντας μεγάλη ρωγμή που ουσιαστικά «έκοψε» τον δρόμο στα δύο.

Στη Μυρσίνη και τον Μύτικα καταγράφηκαν μεγάλες κατολισθήσεις, ενώ θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν πλημμυρίσει. Προβλήματα καταγράφονται και σε Πάργα, Αγιά και Ανθούσα, όπου οχήματα καταπλακώθηκαν από βράχους.

Κακοκαιρία: Ρεκόρ βροχοπτώσεων και καταστροφές στην Κέρκυρα

Η Κέρκυρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή ύψη βροχής. Στην πόλη έχουν καταγραφεί πάνω από 1.700 χιλιοστά νερού και έως 2.300 χιλιοστά στα ορεινά, με συνέπεια σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Στην παραλία του Αρρίλα ο δρόμος έχει καταστραφεί, ενώ κατολισθήσεις σημειώνονται σε Παλαιοκαστρίτσα, Λάκωνες και σε περιοχές της δυτικής Κέρκυρας, δυσκολεύοντας τη σύνδεση χωριών και τουριστικών σημείων.

Την ίδια ώρα, στην Τρίπολη, οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν χωράφια σε λίμνες, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και πλημμύρες σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Αντίστοιχα, στη Λέσβο σημειώθηκαν καταπτώσεις βράχων σε ορεινά σημεία και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου παραμένει κλειστός λόγω συνεχών κατολισθήσεων, παρά το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί τον χρησιμοποιούν ως βασική σύνδεση.

112 σε Χίο και Σέριφο

Μηνύματα από το 112 εστάλησαν σε κατοίκους της Χίου και της Σερίφου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και του υψηλού κυματισμού.

Τέλος, στο Κατάκολο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στερέωσης βράχου που είχε αποκολληθεί, με ειδική ομάδα εναεριτών-αλπινιστών να επιχειρεί για την αποτροπή νέας κατολίσθησης.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ