Ήχησε το μήνυμα 112 στη Λήμνο, το πρωί του Σαββάτου.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν εδώ μέρες το νησί. Πριν μερικά εικοσιτετράωρα, το νερό στο Διαπόρι Λήμνου πλησίασε απειλητικά τα πρώτα σπίτια και δύο άτομα εγκλωβίστηκαν σε κατάστημα.

Η ένταση της βροχόπτωσης και ο όγκος του νερού που έχει πέσει στο νησί, προκαλεί σημαντικά προβλήματα και δυσκολίες στην κυκλοφορία. Σε βίντεο που ανήρτησε το LimnosReport, καταγράφεται το ρέμα της Μητρόπολης στην Μύρινα, που έχει πλημμυρίσει.

Όπως μεταδίδει το μέσο, η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Μύρινα καθώς και στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου στα ΚΤΕΛ καθώς ο χείμαρρος υπερχείλισε, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικά ρεύματα νερού. Συνεργεία του δήμου βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο για την απομάκρυνση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων. Ωστόσο, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, η κατάσταση παραμένει δύσκολη.





