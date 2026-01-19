Κακοκαιρία: Η Τετάρτη θα είναι «η πιο κρίσιμη ημέρα» - Επηρεάζεται άμεσα η Αττική

Ο καιρός παραμένει έως τώρα σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Νικολέτας Ζιακοπούλου.

Ωστόσο, από αύριο Τρίτη αλλάζει ο καιρός. «Από αύριο Τρίτη έχουμε τον προπομπό της καθολικής κακοκαιρίας της Τετάρτης, με θυελλώδεις ανέμους. Μιλάμε για 10 μποφόρ, είναι ανατολικός άνεμος. Προσοχή αύριο σε Μεσσηνία Λακωνία, θάλασσα Κυθήρων, εκεί θα έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις που θα είναι πραγματικά επικίνδυνες», τόνισε η Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Για την Τετάρτη, η μετεωρολόγος ανέφερε: «Είναι η πιο κρίσιμη ημέρα. Θα έχουμε κακοκαιρία σε όλη τη χώρα και το κάθε της χαρακτηριστικό θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνο. Θα έχουμε και πάλι θυελλώδεις ανέμους που θα φτάνουν α 9 με 10 μποφόρ» και προειδοποίησε για μεγάλο όγκο νερού στην περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου.

«Προσοχή και στην Αττική», συνέχισε, σημειώνοντας, ότι η Τετάρτη θα είναι δύσκολη και για την Αττική, όπου αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες. «Προσοχή και στις μετακινήσεις. Θα έχουμε και χιόνια πολύ πυκνά, θα έχουμε μεγάλες ποσότητες χιονιού στα ορεινά και ημιορεινά. Ποσότητες ικανές και για προβλήματα στο οδικό δίκτυο, πιθανότατα αποκλεισμούς σε ορισμένα σημεία. Μπορεί να ξαναχιονίσει στην Πάρνηθα. Ο κίνδυνος έχει να κάνει με πλημμύρες», πρόσθεσε για την κακοκαιρία των επόμενων ημερών.



