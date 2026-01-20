Κακοκαιρία: Χάρτες του Meteo με τις βροχές της Τετάρτης - «Ακραίας κατηγορίας» τα φαινόμενα

Στην κατηγορία 5 (ακραία) κατατάσσει το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo.gr) τα έντονα φαινόμενα, που θα αποφέρει το νέο κύμα κακοκαιρίας στη χώρα, με τις βροχές και τις χιονοπτώσεις να αναμένονται την Τετάρτη.

Πρόκειται για ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, όπως αναφέρει το Meteo, το οποίο με σχετικούς του χάρτες παρουσιάζει το ύψος της βροχής και του χιονιού, το οποίο θα πέσει σε πέντε περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, Τετάρτη 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Χάρτης του Meteo με τα επίπεδα βροχόπτωσης / Meteo

Κακοκαιρία: Τι ισχύει για Αττική και Αθήνα

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες.

Ακόμη, όπως τονίζεται, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (ακραία).

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν:

οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,

οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια,

Όπως ειπώθηκε, στους παρακάτω χάρτες παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

Το Meteo αποτυπώνει σε χάρτη τα επίπεδα βροχόπτωσης την Τετάρτη / Meteo

Χάρτης του Meteo με τα επίπεδα χιονόπτωσης / Meteo

Κακοκαιρία: Τι αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών για τους εργαζομένους

Δικαιολογημένη απουσία θα έχουν για αύριο Τετάρτη (21.1.2026) οι δημόσιοι υπάλληλοι, που λόγω της κακοκαιρίας έχουν το δικαίωμα να μην προσέλθουν στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με οδηγία που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με βάση την ανακοίνωση του υπουργείου, η δικαιολογημένη απουσία αφορά σε εργαζόμενους περιοχών που αναμένεται να πληγούν με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Επίσης, σε περιπτώσεις που είναι εφικτό, συνιστάται τηλεργασία. Παράλληλα, αιτιολογημένη είναι και τυχόν καθυστέρηση στον χρόνο προσέλευσης ή πρόωρη αποχώρηση.

Η οδηγία ορίζει ότι για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών, οι υπηρεσίες θα πρέπει να τους ενημερώσουν και να επαναπρογραμματίσουν νέο ραντεβού.

Τα μέτρα δεν αφορούν τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. «Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.λπ..», προσθέτει η ανακοίνωση.