Κακοκαιρία: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Σε πλήρη ισχύ τα επικίνδυνα φαινόμενα

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου για την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, προχώρησε η ΕΜΥ.

Πριν λίγη ώρα το πρωί της Πέμπτης, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που σαρώνουν το τελευταίο εικοσιτετράωρο τη χώρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η κακοκαιρία που από τα ξημερώματα της Πέμπτης βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, προβλέπεται να συνεχιστεί στη χώρα μέχρι και αύριο Παρασκευή.

Μάλιστα, από τα παραπάνω φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:



Α. Σήμερα

Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου.

Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Στην κεντρική Μακεδονία.

Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή