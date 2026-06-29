Κακοκαιρία Ελπίδα: Ένοχα τρία στελέχη για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022

Ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές», σχετικά με το συμβάν του 2022, όπου δεκάδες πολίτες είχαν εγκλωβιστεί -με τα αυτοκίνητά τους- στον αυτοκινητόδρομο λόγω των καιρικών φαινομένων που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ελπίδα».

Τα τρία στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας της Αττικής Οδού κρίθηκαν ένοχα από το αρμόδιο δικαστήριο, ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα στέλεχος από την ίδια εταιρεία και δύο από την Αττική Οδό. Οι τρεις καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων από τον τότε διευθυντή Τροχαίας Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχαίας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό.

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Το χρονικό του εγκλωβισμού στην Αττική Οδό

Η υπόθεση έλαβε χώρα στις 24 Ιανουαρίου 2022, όταν η κακοκαιρία «Ελπίδα» επηρέαζε τη χώρα με χιονοπτώσεις.

Παρά τη σφοδρή χιονόπτωση, η Αττική Οδός παρέμεινε ανοιχτή για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα χιλιάδες οδηγοί να εγκλωβιστούν στα οχήματά τους. Πολλοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για περισσότερες από 20 ώρες, χωρίς πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα ή θέρμανση, ενώ αρκετοί εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και απομακρύνθηκαν πεζή.

Για τον απεγκλωβισμό κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική, η Ελληνική Αστυνομία, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το ΕΚΑΒ και εθελοντικές οργανώσεις. Συνολικά εγκλωβίστηκαν περίπου 2.500 οχήματα με περίπου 4.500 επιβάτες, ενώ περισσότεροι από 3.500 οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αποζημίωση ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο όχημα, ενώ η Εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών. Η διαχειρίστρια εταιρεία ζήτησε δημόσια συγγνώμη και ο διευθύνων σύμβουλος των «Αττικές Διαδρομές» υπέβαλε την παραίτησή του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ