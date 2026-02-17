Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν οικισμοί στον Ταΰγετο - Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει σε «κόκκινο συναγερμό» και σήμερα, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και έχουν προκαλέσει σοβαρές κατολισθήσεις.

Προληπτικά, έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Άνω Μερά και Μαχαλάς στην περιοχή του Ταΰγετου, ενώ δόθηκε προτεραιότητα στη μετακίνηση ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία από χθες.

Λόγω της σοβαρότητας των φαινομένων σε όλη τη Μεσσηνία, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αιτείται την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί στο οδικό δίκτυο της Καλαμάτας.

Σε αρκετά σημεία έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και καθιζήσεις, με αποτέλεσμα δρόμοι να παραμένουν κλειστοί, όπως η σύνδεση Νέδουσα – Μαρδάκι – Αλαγονία. Κλειστός παραμένει επίσης ο δρόμος Αγροκήπιο – Αλαγονία, καθώς και η Ε.Ο. Σπάρτης στη θέση «Δασάκι» μεταξύ Καρβελίου και Λαδά.

Συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση των ζημιών.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ