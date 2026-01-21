Κακοκαιρία: «Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον Δεκέμβριο» είπε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, μία από τις περιοχές που επλήγη περισσότερο από την κακοκαιρία του Δεκεμβρίου, στάθηκε στα προληπτικά μέτρα, τα οποία έλαβε η δημοτική αρχή για τα σημερινά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Στέλιος Μαμαλάκης διευκρίνισε πως από τον περασμένο Δεκέμβριο ο δήμος Αγίου Δημητρίου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η εκχείλιση του ρέματος στην Πικροδάφνη.

Μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τα σπίτια που έχουν κτιστεί κατά μήκος του ρέματος της Πικροδάφνης, με ορισμένες κατοικίες να ξεπερνούν τα 50 και τα 60 χρόνια «ζωής», τόνισε πως το θέμα πρέπει να επιλυθεί, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής όσο και κεντρικής κυβέρνησης.

Κακοκαιρία: Τι είπε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

«Από 25 Δεκεμβρίου, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι στην πρόσφατη πλημμύρα που είχαμε την παραμονή των Χριστουγέννων, είχαμε τρομερές κατολισθήσεις στο ρέμα, με αποτέλεσμα αυλές σπιτιών να έχουν υποχωρήσει, να έχουμε ρήγματα, τουλάχιστον 5 μέτρων βάθους, και αυλές σπιτιών να είναι στα όρια του ρήγματος. Γενικά, είχαμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα που μας έκαναν να θέσουμε τον δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η σημερινή, για εμάς, ήταν μία ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα, διότι θα έπρεπε να δούμε τι εξελίξεις θα είχαμε στα σημεία αυτά και στα υπόλοιπα επικίνδυνα, που ήταν επικίνδυνα. Θέλω να πω ότι λάβαμε πάρα πολλά μέτρα, έχοντας και τη βοήθεια της Περιφέρειας, και καταφέραμε να περάσουμε αλώβητοι από αυτήν τη νέα δοκιμασία.

Τα σακιά, που βάλαμε νωρίτερα, μας έσωσαν γιατί στο σημείο εκείνο καταφέραμε και εκτρέψαμε τη ροή του νερού, το οδηγήσαμε στο ρέμα και έτσι δεν είχαμε διεύρυνση του ρήγματος, με αποτέλεσμα να προστατέψουμε τα σπίτια.

Στο συγκεκριμένο σημείο, ήδη έχουμε ζητήσει και έχουμε καταθέσει στην Περιφέρεια για ένα αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο θα λύσει το πρόβλημα. Έχει ενταχθεί στα έργα της Περιφέρειας και ευελπιστούμε να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, για να έχουμε επίλυση του προβλήματος».

Απαντώντας σε ερώτημα για τα σπίτια στο ρέμα της Πικροδάφνης, απάντησε τα εξής:

«Αυτό, καταλαβαίνετε, είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει ο δήμος, είναι ένα πρόβλημα που αφορά συνολικά την Περιφέρεια και, γενικά, την κεντρική κυβέρνηση. Είναι σπίτια που είναι κτισμένα 50 και 60 χρόνια στο ρέμα της Πικροδάφνης, σπίτια που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και νόμιμα, έχουν νομιμοποιηθεί».