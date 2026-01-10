Κακοκαιρία: Δεμένα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά - Ακυρώνονται δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων

Στο λιμάνι του Πειραιά αρκετά πλοία παραμένουν δεμένα το πρωί του Σαββάτου, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρότι δεν έχει εκδοθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου, ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες αποφάσισαν να ακυρώσουν προγραμματισμένα δρομολόγια λόγω της κατάστασης και της σφοδρότητας των ανέμων.

Την ίδια ώρα, οι επιβάτες ταλαιπωρούνται προσπαθώντας να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Στο λιμάνι έχουν συγκεντρωθεί πολλοί ταξιδιώτες, πολλοί εκ των οποίων συνοδεύονται από κατοικίδια και μεταφέρουν αρκετές αποσκευές, αναζητώντας ενημέρωση από τις εταιρείες για εναλλακτικές επιλογές και τα επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια.

«Knossos» και «Festos Palace» δεν έδεσαν στη Μήλο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων

Προβλήματα καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη χώρα, λόγω της απότομης επιδείνωσης του καιρού.

Λόγω των ισχυρών ανέμων τα πλοία «Knossos Palace» και «Festos Palace», τα οποία μεταφέρουν 1641 επιβάτες δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι της Μήλου.

Το «Knossos Palace» εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και το «Festos Palace» είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο, με προορισμό τη Μήλο και τέλος τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιβάτες αναμένουν άλλο δρομολόγιο για να φτάσουν στον προορισμό τους, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε και πώς θα γίνει αυτό εφικτό.