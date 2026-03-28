Κακοκαιρία Deborah: Σε ποιες περιοχές είναι αυξημένος ο κίνδυνος λόγω των καταιγίδων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Deborah που έφερε καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχίσουν μέχρι και την Κυριακή.

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε τουλάχιστον 8 περιοχές της Ελλάδας.

Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σύμφωνα με το Μeteo τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, την Παρασκευή, δέχθηκαν η Παραμυθιά Θεσπρωτίας με 54,8 mm.

Αναλυτικά:

Παραμυθιά Θεσπρωτίας 54,8 mm

Θεοδώριανα Άρτας 48,2 mm

Δερβίζιανα Ιωαννίνων 48,0 mm

Λαγκάδια Αρκαδίας 46,6 mm

Ηγουμενίτσα 46,4 mm

Ζωτικό Ιωαννίνων 46,2 mm

Περτούλι Τρικάλων 44,8 mm

Πεστά Ιωαννίνων 43,6 mm

Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες το Σάββατο

Αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές, ενώ καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα είναι δυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 13 με 15 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 και στην Κρήτη τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Μακεδονίας.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις από νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και στη δυτική Κρήτη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.