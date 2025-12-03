Κακοκαιρία Cassio: Σε δύο κύματα θα επηρεαστεί η Αττική - Προειδοποίηση μετεωρολόγων

Συνολικά πάνω από 200 χιλιοστά νερού αναμένονται τοπικά σε αρκετές περιοχές, καθώς η κακοκαιρία Cassio θα πλήξει από σήμερα τη χώρα, έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες τους νοτιάδες που θα πνέουν με ένταση 6 με 8 μποφόρ και τις χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η Αττική είναι μεταξύ των περιοχών που θα «χτυπηθούν» από την κακοκαιρία Cassio, όπως αποτυπώνεται και στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, που εξέδωσε η ΕΜΥ. Μάλιστα, ο Θοδωρής Κολυδάς επισήμανε πως τα καιρικά φαινόμενα στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας θα εκδηλωθούν σε δύο κύματα.

Αρχικά, αναμένονται -στην Αττική- έντονα καιρικά φαινόμενα αύριο το πρωί έως και το απόγευμα, με στρωτές, κυρίως, βροχές και καταιγίδες, ενώ το ισχυρότερο «κύμα» κακοκαιρίας θα παρατηρηθεί το βράδυ της Πέμπτης, από τα μεσάνυχτα έως και τα ξημερώματα της Παρασκευής. Την ίδια ώρα, τόσο ο Γιάννης Καλλιάνος όσο και ο Θοδωρής Κολυδάς συνέστησαν την προσοχή των πολιτών ως προς τις μετακινήσεις τους.

Κακοκαιρία Cassio: Η πρόγνωση Κολυδά

«Στις περισσότερες περιοχές όπου καταγράφονται οι συγκεντρώσεις αγροτών, οι βροχές θα είναι κατά περιόδους έντονες από το μεσημέρι και προς το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, έρχονται πολύ έντονες βροχοπτώσεις στην κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, τη Χαλκιδική και ακολούθως, στη Θεσσαλία, πρώτα στα ανατολικά τμήματα και μετά στα δυτικά, στην περιοχή της Καρδίτσας, κυρίως τις βραδινές ώρες.

Καταιγίδες πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές. Συνολικά, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι τα εξής:

νησιά του Ιονίου

Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία

Θεσσαλία, κυρίως στα ανατολικά

ανατολική Στερεά και Αττική

Εύβοια, κυρίως στο νότιο κομμάτι της

Πελοπόννησος, Κυκλάδες

νότια Κρήτη

Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα»

Κακοκαιρία Cassio: Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση κάνοντας λόγο για ισχυρά και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές της χώρας μέχρι και το Σάββατο.

Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι, φαινόμενα τα οποία θα έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια.

Πιο συγκεκριμένα αύριο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Στη συνέχεια την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: