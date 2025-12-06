Κακοκαιρία Byron: Συναγερμός στη Θεσσαλία - Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Byron θα βρίσκεται για μερικές ώρες ακόμη η Θεσσαλία, με τους κατοίκους να βρίσκονται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των ποταμών Πηνειός και Ενιπέας.

Μήνυμα από το 112 έλαβαν ξημερώματα του Σαββάτου οι κάτοικοι του οικισμού Υπέρεια της περιφερειακής κοινότητας Λάρισας, με το οποίο καλούνται να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων, λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

«Το νερό είναι 1 με 1,5 μέτρο από το χείλος για να βγει στη μεγάλη κοίτη» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Λίγο μετά μήνυμα του 112 έλαβαν και οι κάτοικοι των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνας, Φύλλο και Ηλία, οι οποίοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν φουσκώσει τα ποτάμια της περιοχής.

Ο Πηνειός υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του στο ύψος του Βαλομανδρίου το βράδυ της Παρασκευής.

Στο σημείο μετέβη η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, η οποία δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, χωρίς να εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής.