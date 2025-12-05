Κακοκαιρία Byron: «Κολλημένοι» οι οδηγοί στην Ε.Ο Αθηνών - Κορίνθου - Νέα μηνύματα του 112

Με μεγάλη ένταση συνεχίζεται η κακοκαιρία Byron που πλήττει από χθες όλη την Ελλάδα προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική όπου πλημμύρισαν δρόμοι.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, όπως ανακοίνωσε η Τροχαία.

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα. Τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Λίγο αργότερα, προειδοποιήσεις από το 112 έλαβαν και οι κάτοικοι των νομών Φθιώτιδας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

Κίνδυνος υπερχείλισης ποταμού στην Ελευσίνα

Μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Ελευσίνας, μέσω του οποίου καλούνται να είναι σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου.

Κακοκαιρία Byron: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας κυρίως θα συνεχιστούν ως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

Σήμερα τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Κλειστά σχολεία στην Αττική – Σε ποιες άλλες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, λόγω της κακοκαιρίας Byron με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ.

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι σήμερα 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας Δήμος Διον Ολύμπου Δήμος Κατερίνης Δήμος Ρόδου Δήμος Κάσου Δήμος Τήλου Δήμος Σύμης Δήμος Καστελόριζου Δήμος Ανατολικής Μάνης Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς.

Πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

Η οδηγία εκδόθηκε κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.