Κακοκαιρία Byron: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος - Πότε εξασθενούν τα έντονα φαινόμενα στην Αττική

Κλειστός είναι ο Εθνικός Κήπος σήμερα, Παρασκευή (5/12) λόγω της κακοκαιρίας Byron που πλήττει σχεδόν όλη τη χώρα από την Πέμπτη (4/12).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός «μέχρι νεωτέρας».

«Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι απο σήμερα το πρωί και μέχρι νεωτέρας, ο Εθνικός Kήπος θα παραμείνει κλειστός εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων το τελευταίο 24ωρο.», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Η κακοκαιρία στην περιοχή της Αττικής αναμένεται να έχει εξασθενήσει έως το βράδυ της Παρασκευής (5/12), σε αντίθεση με άλλες περιοχές της χώρας, όπου περιμένουν τις επόμενες ώρες ισχυρές καταιγίδες.

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν σε 7 περιοχές και θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι του Σαββάτου:

Πιερία

Ημαθία

Θεσσαλία

Σποράδες

Φθιώτιδα

Ανατολικό Αιγαίο

Δωδεκάνησα

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία Byron «από αύριο το μεσημέρι θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και θα εξασθενήσει».

Κακοκαιρία Byron: Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας κυρίως θα συνεχιστούν ως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

Σήμερα τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.