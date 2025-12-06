Κακοκαιρία Byron: Πού έβρεξε περισσότερο - Η περιοχή που κατέγραψε 278 χιλιοστά βροχής

Περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν σε πέντε περιοχές της Ελλάδας, από την κακοκαιρία Byron που επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Μεταξύ των περιοχών που έπληξαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι και η Βλυχάδα Αττικής, όπου ξεπέρασε τα 260 χιλιοστά βροχής από τις 4 Δεκεμβρίου 2025 έως σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσίευσε το ΕΑΑ/ ΜΕΤΕΟ, πέντε σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς και η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής, ενώ το μεγαλύτερο ύψος σημειώθηκε στο Νεοχώρι Χαλκιδικής (278 χιλιοστά).

Ακόμη, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 110 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 179 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 266 σταθμούς.

Ο χάρτης με τον συνολικό υετό 3 ημερών ( 4/12-6/12 έως τις 9.00) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr



