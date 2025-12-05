Κακοκαιρία Byron: Γιατί πλημμύρισε η Μάνδρα παρά τα έργα - Η εξήγηση Λέκκα

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, έδωσε τη δική του εξήγηση για τα χθεσινά πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στη Δυτική Αττική, και δη στη Μάνδρα, απόρροια της κακοκαιρίας Byron.

Ο κ. Λέκκας ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως ανεξαρτήτως έργων που μπορούν να γίνουν για την αντιμετώπιση κακοκαιριών, ο πλημμυρικός κίνδυνος θα παραμένει: «Είχα τονίσει τότε και κυρίως στα εγκαίνιά τους, ότι τα έργα που είχαν κατασκευαστεί, μειώνουν σε κάποιον βαθμό τον πλημμυρικό κίνδυνο, δεν τον μηδενίζουν και δεν μπορούν να τον μηδενίσουν, δεδομένου ότι υπάρχουν οι συνθήκες αυτά τα έργα να μην λειτουργήσουν πλήρως».

«Έως ενός βαθμού λειτούργησαν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, ό,τι έργα και εάν γίνουν, και φαραωνικά να είναι, δεν μπορούν να μηδενίσουν τον πλημμυρικό κίνδυνο» ανέφερε επίσης ο κ. Λέκκας για την κακοκαιρία Byron και τη Μάνδρα.

Κακοκαιρία Byron: Ο δρόμος ποτάμι στη Μάνδρα

«Θα πρέπει να πω ότι πλημμύρισε, αρχικά, η οδός Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα. Η οδός αυτή είναι προέκταση του ρέματος της Αγίας Αικατερίνης, εκεί που είχαν εκδηλωθεί και το 2017 μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα» πρόσθεσε ως προς το χωροταξικό ο κ. Λέκκας.

Καταλήγοντας, ανέφερε τα εξής: «Ο δρόμος ήταν ποτάμι. Χρειάζονται έξυπνα έργα και κυρίως, χρειάζεται γνώση του γεγονότος ότι ό,τι και εάν κάνουμε, δεν μπορούμε να μηδενίσουμε τον πλημμυρικό κίνδυνο».

Υπενθυμίζεται πως οι σημαντικότερες δυσχέρειες καταγράφηκαν στη Δυτική Αττική και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Νέα Πέραμος, Μέγαρα και Μάνδρα, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Σύμφωνα, μάλιστα, με τη μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου, στη Βλυχάδα έπεσαν 260 τόνοι νερό ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτές οι ποσότητες αντιστοιχούν στο νερό που είχε δεχθεί η Μάνδρα πριν από οκτώ χρόνια, με τους δεκάδες νεκρούς.

Αντίστοιχα, στη Νέα Πέραμο το ύψος του νερού έφτασε το ένα μέτρο, πλημμυρίζοντας μέχρι και το κοιμητήριο της περιοχής. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε στην ΕΡΤ ότι «τα φρεάτια είναι όλα κλειστά», ενώ μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί και θερμοκήπια.

Κακοκαιρία Byron: Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης, έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Το καιρικό σύστημα με την ονομασία BYRON που εκδηλώνεται σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) προκαλεί κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία στη Θεσσαλία και τις Σποράδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Το νέο έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.