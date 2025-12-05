Κακοκαιρία Byron: Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 - Πλημμύρισαν δρόμοι, εγκλωβίστηκαν οδηγοί

Η κακοκαιρία Byron σαρώνει τη χώρα με πολλούς δρόμους να έχουν πλημμυρίσει ενώ αλλεπάλληλα είναι τα μηνύματα από το 112.

Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, κάνουν οι Aρχές λόγω της κακοκαιρίας Byron που σφυροκοπά όλη τη χώρα, ενώ σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Πολιτική Προστασία.

Τα φαινόμενα ήταν έντονα κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλές περιοχές της Αττικής με αποτέλεσμα δρόμοι να πλημμυρίσουν και να επικρατήσει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για απάντληση υδάτων.

Με εντολή του Περιφερειάρχη, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης όλα τα μηχανήματα έργου και το αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή σε προκαθορισμένα σημεία σε όλο το Λεκανοπέδιο, προκειμένου να αναλάβουν άμεσα δράση επί του πεδίου, εφόσον αυτό ζητηθεί, συνδράμοντας το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, όπως αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στη διυπουργική - συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας Byron που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, ζητήθηκε από τον κ. Κεφαλογιάννη, να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) από όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κακοκαιρία Byron: Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112

Από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12), έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 σε:

Ανατολική Μάνη

Ευρώτα

Πιερία

Αττική

Μέγαρα

Μάνδρα

Μαγνησία

Λάρισα

Σποράδες

Εύβοια

Χίο

Σάμο

Δωδεκάνησα

Ικαρία

Κρήτη

Κυκλάδες

Κεντρική Μακεδονία

Μεσσηνία

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν δρόμοι και εγκλωβίστηκαν οδηγοί

Από την έντονη βροχή, πλημμύρισαν δρόμοι και εγκλωβίστηκαν οδηγοί ενώ προβλήματα υπάρχουν και σε σπίτια σε διάφορες περιοχές.

Από τις παγίδες νερού σε Μεσογείων, Φειδιππίδου, Αλεξάνδρας μέχρι το κέντρο της Αθήνας μέχρι τις μεγάλες οδικές αρτηρίες εντοπίζονται τα προβλήματα από την επέλαση της κακοκαιρίας Byron στην Αττική και κυρίως στο δυτικό τμήμα. εστιάζονται τα προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα σε Μάνδρα, Μαγούλα και Νέα Πέραμο.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα διαπιστώνεται πίσω από τα διόδια της Ελευσίνας καθώς οι οδηγοί δεν γνώριζαν ότι η Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου έκλεισε στο 32ο χιλιόμετρο, ως την έξοδο προς Νέα Πέραμο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Το ρεύμα προς Αθήνα λειτουργεί κανονικά.

Διακοπή υπήρξε επίσης, στη Γραμμή 7 του τραμ Ζέφυρος – Αγία Τριάδα -Πειραιάς ενώ τώρα η κυκλοφορία του έχει επανέλθει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν γίνεται εκτροπή ούτε από την Παλαιά Εθνική καθώς από το ύψος της Νέας Περάμου υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας λόγω των πλημμυρικών φαινομένων στη δυτική Αττική, που προκάλεσαν μικρή κατολίσθηση στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ όπως επισημαίνεται, κατεβαίνει συνεχώς νερό από το βουνό.

Κλειστοί είναι οι δρόμοι:

Ε.Ο. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ–ΣΧΙΝΟΥ από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,

ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας,

ΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΥ ΠΕΥΚΟΥ από το ύψος της Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων,

Λ. ΑΘΗΝΩΝ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ–ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ έως την περιφερειακή Αιγάλεω,

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου,

Λ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ έως την οδό Μπάλη στην περιοχή του Κερατσινίου,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ από το ύψος της Λ. ΑΘΗΝΩΝ έως την Αττική Οδό,

ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή της Νέας Περάμου,

Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από το 32ο χλμ. έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Για άντληση υδάτων ήταν οι περισσότερες κλήσεις, ενώ πάνω από 40 αφορούσαν κοπές δέντρων και μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία.