Κακοκαιρία Byron: Μόνο 49 χιλιοστά βροχής έπεσαν στον Μόρνο

Τα χιλιοστά βροχής που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Μόρνου εν μέσω της κακοκαιρίας Byron, παρουσίασε το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Το περασμένο τετραήμερο (03-06/12/2025), όπως γνωστοποίησε σχετικά το meteo.gr, έπεσαν «μόνο 43 χιλιοστά στο σταθμό του Κονιάκου και 49 χιλιοστά στο σταθμό στο Φράγμα Μόρνου».

«Όπως διακρίνεται και στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν και τους δύο σταθμούς η ετήσια βροχή ως και τις 08/12/2025 είναι σημαντικά χαμηλότερη της μέσης τιμής των 10 τελευταίων ετών. Πιο συγκεκριμένα στον σταθμό του Κονιάκου έχουν καταγραφεί συνολικά 595 χιλιοστά βροχής και στον σταθμό του Φράγματος Μόρνου 653 χιλιοστά βροχής. Η μέση τιμή των τελευταίων 10 ετών για την ετήσια βροχής ως τις 08/12 είναι περίπου 800 χιλιοστά» σημειώνει στο ίδιο άρθρο του το Meteo.

Διάγραμμα για τα χιλιαστά βροχής μετά την κακοκαιρία Byron / Meteo

Τα χιλιαστά βροχής στον Μόρνο μετά την κακοκαιρία Byron / Meteo

Κακοκαιρία Byron: Ο καιρός των επόμενων ημερών

Μετά την κακοκαιρία Byron, που προκάλεσε επικίνδυνες βροχές και πλημμυρικά επεισόδια σε πολλές περιοχές της χώρας, οι μετεωρολόγοι παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις τους για τη νέα εβδομάδα.

Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφέρει ότι η νέα εβδομάδα ξεκινά με λίγα τοπικά φαινόμενα.

Για αύριο Δευτέρα Δεκεμβρίου, εκτιμά στην πρόγνωσή του, «προς τα ανατολικά και νότια, θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα ενδέχεται να συναντήσουμε πρόσκαιρες βροχές. Για την υπόλοιπη χώρα, αναμένεται ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες τοπικές συννεφιές. Η θερμοκρασία θα προσεγγίσει το μεσημέρι, τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου».

Για την Αττική, εκτιμάται ότι θα έλθουν τοπικές νεφώσεις, που θα είναι περισσότερες προς τα ανατολικά και βόρεια και όπως σημειώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης «δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες βροχές προς τα βόρεια. Ο υδράργυρος θα προσεγγίσει του 16 βαθμούς».