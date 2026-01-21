Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Δεν θα εκτελούνται ακτοπλοϊκά δρομολόγια σήμερα, Τετάρτη, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα από τολιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική.

Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Κακοκαιρία: Η πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη (21/1) προβλέπονται τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις βραδινές ώρες στις Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας , της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και πρόσκαιρα ασθενείς χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα της Ανατολικής Μακεδονίας της Θράκης. Ακόμα, χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της Εύβοιας και των Σποράδων.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 0 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -3 έως 6, στη Θράκη από -5 έως 6, στην Ήπειρο από 0 έως 8 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 4 έως 11 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 1 έως 11 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 10, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 2 έως 7 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 15 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 13 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις τα δυτικά 6 με 8 μποφόρ με εξασθένιση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια και τα νοτιοανατολικά από νοτιοανατολικές 6 με 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 12 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και στο Θερμαϊκό 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 5 βαθμούς.