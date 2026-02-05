Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου και καθυστερήσεις στα λιμάνια της Αττικής

Η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα έχει προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με απαγορευτικά απόπλου, καθυστερήσεις και αναβολές δρομολογίων σε πολλά λιμάνια, σύμφωνα με ενημέρωση των λιμενικών αρχών.

Συγκεκριμένα λόγω της κακοκαιρίας, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν εκτελούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια προς Κέα και Κύθνο.

Παράλληλα, από το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στον Μαραθώνα δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς Νέα Στύρα.

Την ίδια ώρα, στον Πειραιά καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, με τις ώρες αναχώρησης να φτάνουν έως και τις πέντε ώρες. Τουλάχιστον δύο πρωινά δρομολόγια μεγάλων επιβατηγών πλοίων μετατέθηκαν για μετά τις 12:00 το μεσημέρι, ενώ εκκρεμεί ακόμη η απόφαση για ένα δρομολόγιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 09:00.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον υπάρξει βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Στον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια των ταχύπλοων σκαφών έχουν ανασταλεί, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούν δρομολόγια κατά την κρίση των πλοιάρχων και με βάση τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές αναμένεται στις 12:00, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ