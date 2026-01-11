Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος στην Αλεξανδρούπολη έβγαλε βάρκες στη στεριά - Ριπές ανέμου έως 154,5 χλμ./ώρα

Ισχυρή καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους που έφεραν χαρακτηριστικά ανεμοστρόβιλου, σάρωσε το απόγευμα του Σαββάτου την Αλεξανδρούπολη.

Τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν γύρω στις 19:10 το απόγευμα του Σαββάτου και σύμφωνα με τις πληροφορίες οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 154,5 χλμ./ώρα προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Τα φαινόμενα διήρκησαν σχεδόν 15 λεπτά, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, όπως πτώσεις δέντρων στο κέντρο της Αλεξανδρούπολη, ζημιές στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» αλλά και στο λιμάνι, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Μάλιστα, από τις πτώσεις των δέντρων σε κεντρικές οδούς και την παραλιακή λεωφόρο, χτυπήθηκαν σταθμευμένα οχήματα και διακόπηκε η κυκλοφορία.

Η καταιγίδα προκάλεσε ζημιές σε τέντες και πλαστικά διαχωριστικά καταστημάτων, αναποδογύρισε κάδους απορριμμάτων, τραπέζια και καρέκλες, ενώ διάφορα αντικείμενα παρασύρθηκαν από τον ισχυρό άνεμο.

Στον εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου «Δημόκριτος», τρία εκπαιδευτικά αεροπλάνα αναποδογύρισαν και υπέστησαν ζημιές, ενώ θραύσματα φωτιστικών, τζαμιών και η κεντρική πόρτα του χώρου στάθμευσης υπέστησαν ζημιές.

Συνεργεία της Πυροσβεστικής από Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Σουφλί, μαζί με την ΕΜΟΔΕ, επιχειρούν για την απομάκρυνση των δέντρων και την καθαριότητα των δρόμων, ενώ ο δήμος Αλεξανδρούπολης φροντίζει για την αποκατάσταση ζημιών και την ασφάλεια σε κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις, να αποφεύγουν περιοχές με δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Με πληροφορίες από ERT