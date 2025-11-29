Κακοκαιρία Adel: Τρία τα ακατάλληλα κτίρια στα Τζουμέρκα

Εκτεταμένους ελέγχους σε περιοχές των Δήμων Βόρειων και Κεντρικών Τζουμέρκων που επλήγησαν από κατολισθήσεις λόγω της κακοκαιρίας Adel πραγματοποίησαν σήμερα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι αυτοψίες έγιναν σε κτίρια που υπέδειξαν οι δήμοι ως πληγέντα και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, στα Πράμαντα, όπου μία κατοικία χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη για χρήση και κρίνεται κατεδαφιστέα, στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, στους Μελισσουργούς, με μία κατοικία να κρίνεται ως προσωρινά ακατάλληλη και στα Αγνάντα, όπου κατοικία και το Δημοτικό αναψυκτήριο κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα.

Όλοι οι ιδιοκτήτες ενημερώθηκαν επί τόπου και παρέλαβαν αντίγραφα των πορισμάτων. Το υπουργείο απευθύνει αυστηρή σύσταση να μη χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα κτίρια μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Κακοκαιρία Adel: Τι προέκυψε από τις αυτοψίες

Παράλληλα, η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) πραγματοποίησε τεχνικογεωλογικές αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές. Η αξιολόγηση για τον οικισμό Αγνάντων δείχνει ότι:

τα κατολισθητικά φαινόμενα έχουν τοπικό χαρακτήρα,

δεν υπάρχει ένδειξη ενιαίου ή εκτεταμένου ενεργού κατολισθητικού συστήματος που να απειλεί τον οικισμό,

οι αστοχίες θεωρούνται χωρικά περιορισμένες, χωρίς στοιχεία επιταχυνόμενης εξέλιξης.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η ευρύτερη περιοχή παραμένει ευάλωτη σε γεωκινδύνους, ειδικά μετά από έντονες ή παρατεταμένες βροχοπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης, όπου έχουν καταγραφεί αποπλύσεις, καθιζήσεις και λασποροές.

Το υπουργείο τονίζει ότι για την πλήρη οριοθέτηση της κατολισθαίνουσας περιοχής απαιτείται μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, που θα ανατεθεί από τον αρμόδιο δήμο ή την Περιφέρεια.