Κακοκαιρία Adel: Σημαντικά προβλήματα σε Κέρκυρα, Τζουμέρκα και Ιωάννινα

Η κακοκαιρία Adel «σάρωσε» περιοχές της Κέρκυρας, τα Τζουμέρκα και τα Ιωάννινα.

Το βράδυ της Τετάρτης, οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κεντρική Κέρκυρα, πραγματοποίησαν ολονύκτιες προσπάθειες στον Ποταμό για τον καθαρισμό της κοίτης από τα φερτά υλικά του ποταμιού της περιοχής, η στάθμη του νερού που προκάλεσε πλημμύρες έπεσε.

Τα πλημμυρικά επεισόδια δημιούργησαν προβλήματα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου. Σημεία του δρόμου στα κεντρικά του νησιού υπέστησαν καταπτώσεις και μικρές κατολισθήσεις. Υπηρεσίες που έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών, εστιάζουν στο οδικό δίκτυο, αλλά και την υδροδότηση, που επίσης επηρεάστηκε. Σε μέρη των περιοχών Μωραΐτικα, Κομπίτσι, Λιαπάδες, Κανάλια, Ποταμός, Πετάλεια, καταγράφονται ζημιές, που προέρχονται κυρίως από πτώσεις δένδρων πάνω στα καλώδια του δικτύου.

Στα Τζουμέρκα όπου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, σημειώνονται από χθες νέες κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία, με τη μεγαλύτερη, μέσα στο χωριό Άγναντα.

Απόψε και αύριο, κορυφώνεται η κακοκαιρία και λόγω των προηγούμενων ημερών, όλη η Ήπειρος έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Έστω και μικρές ποσότητες βροχής, μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το έδαφος σε συγκεκριμένες περιοχές, όπου το έδαφος είναι κορεσμένο.

Κακοκαιρία Adel: «Κόκκινος» συναγερμός από την ΕΜΥ

Από το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού που εκδόθηκε, «έχουμε κατηγορία επικινδυνότητας 5, που σημαίνει κόκκινος συναγερμός», τόνισε ο Γιάννης Καλλιάνος, μετεωρολόγος του Mega. Περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, στα βόρεια ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, μέχρι και το Σάββατο αναμένονται ακραίες κατά περιόδους βροχοπτώσεις και «χρειάζεται προσοχή», όπως επαναλαμβάνουν οι μετεωρολόγοι.

Κλειστά θα είναι προληπτικά, τα σχολεία στην Κέρκυρα εξαιτίας των έκτακτων φαινομένων. Στο νησί μετέβη μονάδα της ΕΜΑΚ, ειδική στις διασώσεις από ορμητικά νερά, που βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της Κέρκυρας και της Αιτωλοακαρνανίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, αλλά και των κατολισθήσεων.

Για την εξέλιξη των φαινομένων, η ΕΜΥ προειδοποιεί, πως το καιρικό σύστημα Adel θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-2025) και την Παρασκευή (28-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου,

την Ήπειρο,

τη δυτική και την κεντρική Στερεά,

τη δυτική και νότια Πελοπόννησο,

την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Κακοκαιρία Adel: Η εκτίμηση Ζιακόπουλου

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, προειδοποιεί με τη σειρά του για την εξέλιξη και επιδείνωση των φαινομένων σήμερα και αύριο.

Όπως γράφει στο προσωπικό του ιστολόγιο:

«Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από την κεντρική Ευρώπη ως την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να κινηθεί Α-ΒΑ και να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, την κεντροανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα».

Για την πορεία της κακοκαιρίας αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, αναφέρει:

«Την Παρασκευή (28/11), βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τις σημαντικότερες από αυτές να εντοπίζονται στις ανατολικές και νότιες περιοχές της. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βουνά της δυτικής, της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας Α-ΒΑ 3 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει πτώση».