Κακοκαιρία Adel: Σε κλοιό επικίνδυνων φαινομένων τα επόμενα 24ωρα η χώρα - Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν

Η κακοκαιρία Adel αναμένεται να πλήξει πλήθος περιοχών της χώρας τις επόμενες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να εκφράζουν την έντονη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθούν τα ισχυρά αυτά φαινόμενα.

Όπως χαρακτηριστικά έχουν επισημάνει, η κορύφωση αυτού του κύματος κακοκαιρίας που έρχεται σε δύο φάσεις, αναμένεται να είναι το διήμερο Πέμπτης - Παρασκευής, όπου θα καταγραφούν τα υψηλότερα ύψη βροχής.

Αξίζει να σημειωθεί πως χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας Adel θα είναι επικίνδυνα φαινόμενα όπως ισχυροί άνεμοι, τοπικές χαλαζοπτώσεις και διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, στοιχεία που αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών και ζημιών.

Σημειώνεται πως ήδη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό για τέσσερις Περιφέρειες από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, μετά την αναβάθμιση από την ΕΜΥ του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Κακοκαιρία Adel: Ο Τσατραφύλλιας προειδοποιεί - 12 περιοχές στο «στόχαστρο» ισχυρών φαινομένων

Στη νέα ανάρτησή του για την κακοκαιρία Adel, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά το πέρασμά της, εξηγώντας πως το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή, θα είναι το πιο δύσκολο.

Αναλυτικότερα ο γνωστός μετεωρολόγος στη νεότερη πρόγνωσή του για την πορεία των φαινομένων, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «την Πέμπτη και την Παρασκευή θα είναι το "ζουμί" της κακοκαιρίας».

«Η κακοκαιρία την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά όπως ραγδαιότητες, μεγάλα ύψη βροχής, χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια. Να τονίσω ότι στις πληγείσες περιοχές δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή από σήμερα», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Επιπλέον, εκτός από τη δυτική Ελλάδα και τη νότια Πελοπόννησο η κακοκαιρία θα χτυπήσει έντονα τις παρακάτω περιοχές (Πέμπτη-Παρασκευή) : Σέρρες, Δράμα, Ξάνθη, Καβάλα, Ροδόπη, Έβρο, Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και οριακά Χαλκιδική και Δωδεκάνησα», συνέχισε.

«Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επηρεαστούν και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες κυρίως στο Αιγαίο και την Πέμπτη και στο νότιο Ιόνιο. Κρύα δεν προβλέπονται και τα χιόνια στα ψηλά», κατέληξε.

Κολυδάς: Έρχεται η κακοκαιρία Adel - Το 48ώρο με την περισσότερη βροχή

Τα προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό των επόμενων ημερών παρουσίασε ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, διευκρινίζοντας πως τα φαινόμενα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από σήμερα (25/11).

Η κακοκαιρία Adel βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι το πιο επικίνδυνο 48ώρο θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή.

Τις ημέρες αυτές αναμένονται τα υψηλότερα επίπεδα αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας όσο και στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η επιδείνωση έχει ήδη αναβαθμιστεί σε κακοκαιρία και φέρει επίσημα την ονομασία Adel, στο πλαίσιο του κοινού συστήματος ονοματοδοσίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ. Το όνομα προέρχεται από το Ισραήλ, χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση, υπενθυμίζοντας τη συνεργασία των τριών χωρών στη διαχείριση ακραίων φαινομένων.

Μαρουσάκης: Προ των πυλών δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας - Αύριο το πρώτο «χτύπημα»

Για επικίνδυνη και ισχυρή κακοκαιρία σε δύο φάσεις, κάνει λόγο ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην τελευταία ανάρτησή του.

Μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τη σφοδρή κακοκαιρία που αναμένεται να σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες, με έντονα και μεγάλης διάρκειας φαινόμενα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί πως έρχεται σε δύο φάσεις.

Αναλυτικότερα, ο γνωστός μετεωρολόγος παραθέτοντας χάρτες με την πορεία των φαινομένων τις επόμενες ώρες, επισημαίνει πως δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα, τα οποία είναι ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα.

Μάλιστα, επισημαίνει πως το πρώτο «χτύπημα» θα είναι το πρωί της Τετάρτης.

«Το πρώτο έντονο "χτύπημα" το αναμένουμε από αύριο το πρωί οπότε και θα ξεκινήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτα στα βορειοδυτικά και οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα για να επηρεάσουν το σύνολο της δυτικής χώρας και να φτάσουν μέχρι και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Περιοχές όπως το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική και βόρεια Θεσσαλία αλλά και η ανατολική Μακεδονία - Θράκη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου (χάρτες 1, 2). Το δεύτερο "χτύπημα" αναμένεται εντονότερο αλλά και πιο εκτεταμένο», συνεχίζει.

«Θα αρχίσει να απασχολεί τη δυτική Ελλάδα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και μέχρι το μεσημέρι περίπου της Παρασκευής θα έχει φτάσει μέχρι και το ανατολικό Αιγαίο. Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτή τη φάση η δυτική Ελλάδα μπαίνει στο βαθύ κόκκινο σε ό,τι αφορά το επίπεδο κινδύνου, ενώ έντονες βροχές - καταιγίδες θα απασχολήσουν αυτή τη φορά και αρκετές περιοχές ανατολικότερα της οροσειράς της Πίνδου (χάρτες 3 - 6)», καταλήγει.