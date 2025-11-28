Κακοκαιρία Adel: Κεραυνός «χτύπησε» στρατόπεδο στο Μεσολόγγι - Στο νοσοκομείο τέσσερις στρατιώτες

Τέσσερις στρατιώτες του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων στο Μεσολόγγι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όταν κεραυνός, απόρροια των καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας Adel, που έπληξε τον χώρο του στρατοπέδου προκάλεσε ηλεκτρικό ρεύμα στο δίκτυο νερού την ώρα που οι οπλίτες έκαναν μπάνιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι στρατιώτες στο Μεσολόγγι τραυματίστηκαν από τη διέλευση του ρεύματος. Οι τρεις πήραν εξιτήριο μετά τις εξετάσεις, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω έλεγχο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρότερη βλάβη.

Δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημη ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ ή το στρατόπεδο για τα ακριβή αίτια και το εύρος του περιστατικού, ενώ οι καιρικές συνθήκες την ώρα του συμβάντος εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Με πληροφορίες από aixmi-news.gr