Κακοκαιρία Adel: Καταιγίδα σαρώνει την Αττική, μεγάλα προβλήματα στους δρόμους - Πού βρέχει τώρα στη χώρα

Δυνατή καταιγίδα πλήττει αυτήν την ώρα την Αττική λόγω της κακοκαιρίας Adel.

Η δυνατή βροχή συνοδεύεται σε πολλές περιοχές από δυνατό αέρα, με βροντές και κεραυνούς να συνθέτουν το καιρικό σκηνικό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Ηλιούπολη, Παλλήνη, Μαρκόπουλο και Κορωπί είναι μεταξύ των περιοχών που επηρεάζονται από την καταιγίδα στην Αττική.

Στο μεταξύ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώνονται από τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/11) σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε Κέρκυρα και Ήπειρο.

Κακοκαιρία Adel: Πού βρέχει τώρα

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 26/11 ο καιρός παρουσιάζει περαιτέρω επιδείνωση. Τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στα Θράκη θα ενταθούν, ιδιαίτερα στα δυτικά όπου τοπικά θα έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά και θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη 27/11 τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας.

Την Πέμπτη 27/11 έντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε πού βρέχει τώρα

Πού έχει κίνηση στους δρόμους

Σύμφωνα με την Τροχαία, κίνηση υπάρχει:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού (κάθοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Πανεπιστημίου

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Λ. Βουλιαγμένης

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Δείτε live εδώ την κίνηση στους δρόμους

Επίσης καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό.

Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται:

προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄στην έξοδο για Φυλής,

10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.

προς Αλίμου-Καρέα.