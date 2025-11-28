Κακοκαιρία Adel: Χαλάζι στην Αττική - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Αττική από τα ξημερώματα της Παρασκευής (28/11) καθώς η κακοκαιρία Adel επελαύνει σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα.

Στο κέντρο της Αθήνας μάλιστα σημειώθηκε χαλάζι, με τους δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Φωτογραφία: LiFO

Φωτογραφία: LiFO

Φωτογραφία: LiFO

Οι επικίνδυνες καταιγίδες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, ενώ ουσιαστική βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Κυριακή.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, η κακοκαιρία επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28/11) με βροχές και καταιγίδες σχεδόν όλη τη χώρα.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Κακοκαιρία Adel: Αναλυτικά η πρόγνωση για σήμερα

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και σε περιοχές της Θεσσαλίας και των Σποράδων. Ανάλογα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις μεσημεριανές ώρες τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες και προς το βράδυ τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και προοδευτικά στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τόπους το χαλάζι ενδέχεται να είναι μεγάλου μεγέθους. Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική)

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν για τα διαστήματα Παρασκευή 27/11, 05:00 - 08:00, Παρασκευή 28/11, 08:00 - 11:00 και Παρασκευή 28/11, 17:00 - 20:00 αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των εκτιμώμενων φαινομένων. Με εντονότερες αποχρώσεις εμφανίζονται τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Κακοκαιρία Adel: «Κόκκινος συναγερμός» σε βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε εχθές Πέμπτη, κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.

Η καταιγίδα που έπληξε το λεκανοπέδιο νωρίς το βράδυ της Πέμπτης προκάλεσε μικροπροβλήματα, κυρίως με κοπές δένδρων από τα συνεργεία της Πυροσβεστικής σε Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αιγάλεω.