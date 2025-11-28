Κακοκαιρία Adel: Γιατί πλημμύρισε με 40 χιλιοστά βροχής η Αττική; - Η εξήγηση Κολυδά

Διπλό πέρασμα καταιγίδων έπληξε την Αττική, με τα ισχυρά φαινόμενα να ξεκίνησαν από εχθές Πέμπτη και κορυφώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπου σημειώθηκε χαλάζι στο κέντρο της Αθήνας.

Το αποτέλεσμα ήταν σε μικρό χρονικό διάστημα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια και η κίνηση να χτυπήσει «κόκκινο».

Εικόνα από το κέντρο της Αθήνας, ξημερώματα Παρασκευής/Φωτογραφία: LiFO

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της ΕΜΥ, Θεόδωρο Κολυδά στο λεκανοπέδιο της Αττικής έπεσαν 40 χιλιοστά βροχής, «και μόνο αυτό το νούμερο ήταν αρκετό για να προκαλέσει τοπικές συσσωρεύσεις υδάτων, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, μικρές πλημμύρες σε δρόμους που αποφορτίζονται δύσκολα».

«Τα δεδομένα από το δίκτυο σταθμών του ΕΑΑ/meteo καταγράφουν ένα υψηλό ποσό βροχής που, στο κέντρο της Αθήνας, αγγίζει τα 40 mm, ενώ σε περιοχές όπως Ζωγράφου και Γουδί υπερβαίνει τα 38–39 mm», προσθέτει στη σχετική του ανάρτηση ο κ. Κολυδάς.

Στη συνέχεια, ο ίδιος εξηγεί πως δεν είναι «υπερβολή» να πούμε ότι η Αθήνα πλημμύρισε με 40 χιλιοστά βροχής, καθώς ο αριθμός αυτός «σε αστικό περιβάλλον — με πυκνή δόμηση, μικρά ρέματα και ελάχιστη απορροφητικότητα — είναι ήδη ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα.»

«Για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει να πέφτουν 100 ή 200 χιλιοστά σε μια περιοχή σκεφτείτε ότι στην Ήπειρο, μέσα σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα, είδαμε υετό να φτάνει αυτές τις τιμές που επιβαρύνουν ποτάμια, υδροφόρους ορίζοντες και ορεινές λεκάνες απορροής — πολύ πιο ευάλωτες σε απότομες πλημμυρικές αντιδράσεις από την Αθήνα. Ακόμη κι αν η Αττική δυσκολεύεται με 40 mm, φανταστείτε την επιβάρυνση σε μια περιοχή όπου οι ποσότητες τριπλασιάζονται ή πενταπλασιάζονται.», συμπληρώνει ο Θεόδωρος Κολυδάς.

Τι πρέπει να γίνει για να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις

Ο μετεωρολόγος ολοκληρώνει την ανάρτησή του, μιλώντας για το τι φταίει και τι μπορεί να γίνει για να αποφεύγονται τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Όπως επισημαίνει η Αττική, όπως και ολόκληρη η χώρα, έχει έλλειψη σε ραντάρ, γεγονός που «δυσκολεύει την έγκαιρη αξιολόγηση της ραγδαιότητας της βροχής και την επιχειρησιακή προειδοποίηση».

«Ωστόσο σήμερα υπάρχουν εναλλακτικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν προειδοποίηση 1–2 ώρες πριν όπως τα δορυφορικά προϊόντα και προγνωστικά μοντέλα που μπορούν να ανιχνεύσουν ανάπτυξη κορυφών καταιγίδων και ένταση νεφικών πυρήνων. Πολλά εξ αυτών «πιάνουν» καλά τη θέση και την ένταση μεσογειακών καταιγίδων λίγες ώρες πριν την εκδήλωσή τους», εξηγεί ο μετεωρολόγος.

«Με καλύτερη αξιοποίηση δορυφορικών προϊόντων και μοντέλων, η προειδοποίηση 1–2 ώρες νωρίτερα είναι απόλυτα εφικτή — και σε αρκετές περιπτώσεις, καθοριστική.», καταλήγει.