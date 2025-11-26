Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ - Κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα

Επικαιροποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel.

Σε κλοιό επικίνδυνων φαινομένων αναμένεται να μπει τα επόμενα 24ωρα η χώρα λόγω της κακοκαιρίας Adel, η οποία όπως έχουν επισημάνει οι μετεωρολόγοι έρχεται σε δύο φάσεις.

Αναλυτικότερα, αναμένεται να πλήξει πλήθος περιοχών τις επόμενες ημέρες, με τους μετεωρολόγους να εκφράζουν την έντονη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθούν τα ισχυρά αυτά φαινόμενα.

Όπως χαρακτηριστικά έχουν επισημάνει, η κορύφωση αυτού του κύματος κακοκαιρίας που έρχεται σε δύο φάσεις, αναμένεται να είναι το διήμερο Πέμπτης - Παρασκευής, όπου θα καταγραφούν τα υψηλότερα ύψη βροχής.

Όπως εξηγεί η ΕΜΥ στο έκτακτο δελτίο της, στο οποίο εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.

Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι τόσο την Πέμπτη, όσο και την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα: