Καισαιριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο οχήματα εταιρείας διανομών

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγιναν οχήματα στην Καισαριανή, με τα τρία να είναι φορτηγά της ίδια εταιρείας διανομών.

Όπως έγινε γνωστό, από την επίθεση ζημιές υπέστησαν συνολικά επτά οχήματα.

Η εμπρηστική επίθεση στην Καισαριανή

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τρεις διαδοχικές εκρήξεις και στη συνέχεια είδαν τις φλόγες να ξεσπούν σε σταθμευμένα φορτηγά. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και σε παρακείμενα Ι.Χ., καθώς και σε κοντινό δέντρο.

Από τα τρία επαγγελματικά οχήματα της εταιρείας, το ένα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν και τα υπόλοιπα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, δεν εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός ή εμπρηστικός μηχανισμός. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι στα 3 φορτηγά είχε περιχυθεί εύφλεκτο υγρό, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της εμπρηστικής ενέργειας.