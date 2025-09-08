Καιρός - Ζιακόπουλος: Υπό την επίδραση συνδυασμού υψηλών και χαμηλών πιέσεων το νέο εικοσιτετράωρο η χώρα

Για τον καιρό των επόμενων ημερών, μιλά στη νέα του ανάρτηση στον προσωπικό του ιστότοπο, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρεται στον καιρό των επόμενων ημερών αλλά και στις συνθήκες που θα επικρατήσουν, ξεκαθαρίζοντας αρχικά πως η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογες μεταβολές.Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για «τυπικές μέρες του Σεπτέμβρη με τσιμπημένες τις τιμές της θερμοκρασίας».

Παράλληλα όπως εξηγεί, τόσο την Τρίτη όσο και την Πέμπτη, σε ορισμένες περιοχές της χώρας αναμένονται έντονα φαινόμενα, όπως καταιγίδες και άνεμοι, ωστόσο την Τετάρτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

«Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η χώρα θα βρίσκεται και πάλι υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα ΒΔ Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των βόρειων ανέμων με ένταση το πολύ 6 μποφόρ στο Α-ΝΑ Αιγαίο και το Καρπάθιο Πέλαγος», αναφέρει αρχικά στην πρόγνωσή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Αναφορικά με τις λοιπές βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά της Β-ΒΑ Ελλάδας και η θερμοκρασία δύσκολα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς», συνεχίζει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

«Την Τετάρτη (10/9), δεν προβλέπονται βροχές και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς. Την Πέμπτη (11/9), οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση σποραδικών καταιγίδων το απόγευμα στην Ήπειρο, τη Δ. Μακεδονία και τη Δ-ΒΔ Θεσσαλία. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά (μέγιστες τιμές: στην ηπειρωτική Ελλάδα 34 με 36 βαθμοί και στη νησιωτική χώρα 31 με 33 βαθμοί)», καταλήγει.