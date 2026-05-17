Καιρός - Ζιακόπουλος: Συνεχίζεται η αστάθεια με μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες η αστάθεια του καιρού στη χώρα, σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, παρότι η εικόνα του καιρού θα είναι σε γενικές γραμμές βελτιωμένη, η αστάθεια θα διατηρηθεί έως και την Τρίτη.

Το σκηνικό θα παραμείνει ήπιο, ωστόσο θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και σε ορεινές περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς–βορειοδυτικούς, φτάνοντας κατά τόπους έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και δυτικά και θα διατηρηθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Παράλληλα, δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

«Την Κυριακή (17/5), ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος. Στις εξαιρέσεις η Α. Μακεδονία και η Θράκη, όπου δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά και πρόσκαιρα. Οι άνεμοι βαθμιαία θα γίνουν παντού Δ-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τη Δευτέρα (18/5), προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και δεν αποκλείεται να βρέξει πρόσκαιρα στα ορεινά κυρίως της Α. Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά αυτής της εποχής.

Την Τρίτη (19/5), η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί, με αποτέλεσμα την εκδήλωση αξιόλογων βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Ως προς τους ανέμους και τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιόλογες αλλαγές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός μετεωρολόγος στην πρόγνωσή του.